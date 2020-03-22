“تعليم الوفاق”: كورونا تُبعد أكثر من 1.5 مليار طالب عن الدراسة

متابعة/218

تعد ليبيا من أوائل الدول التي أغلقت مدارسها وجامعاتها تحسباً لتفشي وباء فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 ، مع أنها من دول نادرة لم تُسجل فيها بعد أي إصابة بالفيروس.

ونشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية احصائية دولية تتحدث عن 1.5مليار تلميذ وطالب حول العالم خارج الدراسة نتيجة للإجراءات الاحترازية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا.

وجاء في منشور الوزارة أن آخر الإحصائيات الواردة من معهد اليونسكو للإحصاء (UNESCO Institution for Statistics) ليوم الجمعة الماضي 20 مارس 2020م أفادت بأن ما مجموعه 124 دولة -من بينها ليبيا- قامت بقفل مدارسها في كامل البلاد وأن عدد المتضررين من الاغلاق بلغ 1,253,315,203 تلميذ وطالب في مختلف المراحل التعليمية، بينما في الدول التي أغلقت مدارسها في بعض من أجزاء البلاد تضرر عدد 283,261,918 ليصل إجمالي عدد التلاميذ والطلاب حول العالم المتضررين من إيقاف الدراسة: 1,537,577,121.

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