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عبدالمالك المدني : طائرة تقل عائلات مسؤولين من الحكومة هبطت في مصراتة دون كشف كورونا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب عبدالمالك المدني المتحدث باسم ” شعبة الإعلام الحربي ” الموازية التابعة لـ ” بركان الغضب ” بإغلاق مطار مصراتة  أمام الجميع على أن يقتصر للعلاج والوفود الدبلوماسية .

وكشف المدني بوقت مبكر من صباح الأحد عن هبوط طائرة في مطار مدينة مصراتة تقل عائلات من المسؤولين متسائلًا عن ما إذا كان  “ على راسهم ريشة “ وفق قوله .

وأضاف بأن طائرة على متنها عائلات لمسؤولين حكوميين من مدينة طرابلس هبطت الليلة في مصراتة مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر هي رفضهم الدخول لما قال أنه ” جهاز  الكشف عن فيروس كورونا ” .

وقال : ” هؤلا عائلات المسؤولين اللي عايشين في أوروبا، واللي كانوا يقولوا على ليبيا اقعدوا فيها الشهبة وكانوا يقولوا علينا احني “ماينعاشش معاكم يا شلافطية ” .

وطالب المدني هؤلاء قائلاً : ” بالله يا متعلمين ويا كلاس انتم خلوكم في أوروبا الفترة هذي وماتجوهاش البلاد الشهبة وماتوجناش احني الشلافطية لين يحز موضوع الكورونا وماتجيبوش معاكم الفيروس للشعب المسكين وشكرًا ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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