تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لحالات الاشتباه بـ”كورونا”

أقرّت اللجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا ، في اجتماعها اليومي مجموعة من الإجراءات التنفيذية تنفيذاً لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار الفيروس، بحضور عمداء بلديات طرابلس وأعضاء اللجنة المنبثقة عن حكومة الوفاق. . واتفق المجتمعون متابعة إجراءات تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي بمختلف البلديات وتخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الإشتباه بالفايروس.

كما أكد العمداء والأعضاء على التوصيات بحظر التجول على كامل التراب الليبي بالضوابط الموضوعة من قبل اللجنة، كما كلفت اللجنة العليا “بدر الدين النجار” رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ناطقا رسمياً للحديث حول ملف كورونا في ليبيا .. كما تمت مناقشة تسريع تسييل الأموال وتوفير الإحتياجات على مستوى البلديات للعمل بالخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة فايروس كورونا.

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