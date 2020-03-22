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تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لحالات الاشتباه بـ”كورونا”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقرّت اللجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا ، في اجتماعها اليومي مجموعة من الإجراءات التنفيذية تنفيذاً لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار الفيروس، بحضور عمداء بلديات طرابلس وأعضاء اللجنة المنبثقة عن حكومة الوفاق. . واتفق المجتمعون متابعة إجراءات تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي بمختلف البلديات وتخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الإشتباه بالفايروس.

كما أكد العمداء والأعضاء على التوصيات بحظر التجول على كامل التراب الليبي بالضوابط الموضوعة من قبل اللجنة، كما كلفت اللجنة العليا “بدر الدين النجار” رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ناطقا رسمياً للحديث حول ملف كورونا في ليبيا .. كما تمت مناقشة تسريع تسييل الأموال وتوفير الإحتياجات على مستوى البلديات للعمل بالخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة فايروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اموالها القوات الجنود الخاصة في قوة الردع الخاصة في العاصمة طرابلس –
    مع شرطة المرور –
    بنشر قوات وسيارات الردع في تقاطعات الطرق وتخصيص أربعة سيارات من الفرقة – 1-امام بوابة وخلف مستشفى طرابلس الطبي –
    2-مستشفى الخضراء .
    3- مستشفى الحروق .

    بعد ابلاغ عن تواجد محموعات مسلحة ليست من المنطقة – مشتبه بهم تقوم بسرقة السيارات وخطف الأطفال بحجة الكشف عن كذبة كورونا – الذي نشرتها بعض الشركات لبيع منتجاتها الطبية موخرا . – والتي تحجج بها أعضاء هيءة التدريس والطلاب في ليبيا بالهروب من مسؤلياتهم لتاديةًوظاءفهم داخل الموسساتً التعليمية برعاية أمنية من ادارة هيءة الأوقاف فالاسلامية الخاصة بالبلديات – بعد رفع مستوى المعاش لديهم من جهة وزارة التعليم بشكل غير مدروس .
    – وان مهمة تسيير الطرق وتنظيم حركة السير من مهمة شرطة المرور وعدم عرقلة سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات عند الوصول لاي طاريء في حالة وقوع آي حادث سير او غيره .

    رد

  • ابلاغ القوات الجنود الخاصة في قوة الردع الخاصة في العاصمة طرابلس –
    مع شرطة المرور –
    بنشر قوات وسيارات الردع في تقاطعات الطرق وتخصيص أربعة سيارات من الفرقة – 1-امام بوابة وخلف مستشفى طرابلس الطبي –وتحت الجسور . ودوريات حول المناطق السكنية
    2-مستشفى الخضراء .
    3- مستشفى الحروق .
    – وغيرها والتاكد من مهنة الأطباء كما يقتضي العرف . وعدم انتحال مهنة التمريض بقصد فعل اي نوع من الجراءم .
    بعد ابلاغ عن تواجد محموعات مسلحة ليست من المنطقة – مشتبه بهم تقوم بسرقة السيارات وخطف الأطفال بحجة الكشف عن كذبة كورونا – الذي نشرتها بعض الشركات لبيع منتجاتها الطبية موخرا . – والتي تحجج بها أعضاء هيءة التدريس والطلاب في ليبيا بالهروب من مسؤلياتهم لتاديةًوظاءفهم داخل الموسساتً التعليمية برعاية أمنية من ادارة هيءة الأوقاف الاسلامية الخاصة بالبلديات – بعد رفع مستوى المعاش لديهم من جهة وزارة التعليم بشكل غير مدروس .
    – وان مهمة تسيير الطرق وتنظيم حركة السير من مهمة شرطة المرور وعدم عرقلة سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات عند الوصول لاي طاريء في حالة وقوع آي حادث سير او غيره.

    رد