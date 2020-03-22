إشادة أميركية بترحيب الجيش الوطني لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية

أعلنت سفارة أميركا لدى ليبيا انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ترحيبها بإعلان الجيش الوطني الالتزام بوقف إنساني فوري ومتبادل مع تشكيلات قوة حكومة الوفاق لوقف إطلاق النار – ما أسمته السفارة في تدوينة لها بالأعمال العدائية – وعلى النحو الذي دعت إليه وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها في وقت سابق والعديد من الشركاء الدوليين في الأيام الأخيرة -حسب ماجاء في منشور السفارة الأميركية على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.

وقالت السفارة ( إن الالتزام الصارم بوقف الأعمال العدائية من قبل الأطراف الليبية الفاعلة وداعميهم الأجانب هو السبيل الوحيد الذي سيمكّن السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد من توحيد جهودها في سعيها لمكافحة أزمة فيروس كورونا بشكل فعال وتعزيز صحة جميع الليبيين وكذلك معالجة الاحتياجات الإنسانية المباشرة للفئات الأكثر ضعفاً والمتضررين من النزاع.

كما أعربت السفارة عن (استعدادها لمساعدة السلطات الليبية في هذه المهمة وحث جميع المقاتلين على الوفاء بتعهداتهم بالتخلي عن العمليات العسكرية على الفور.. وسيوفر ذلك أيضًا فرصة، بالرغم من القيود التي تفرضها الأزمة الصحية، لتحديد كيفية استئناف العمل بروح قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة حول القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية الكامنة وراء الصراع.

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