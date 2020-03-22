انعقاد أول اجتماع للجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا في سرت

عقدت اللجنة المركزية المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر رقم (2) لسنة 2020م لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك برئاسة الدكتور علي أحمد الزرقاء مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت وبحضور اعضاء اللجنة المكلفة بقرار المجلس.

وحضر الاجتماع الأول للجنة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم وعضو المجلس التسييري لبلدية سرت فرج عبد المجيد ومدير مديرية الأمن بسرت عقيد ميمي لأمين الصادق، وآمر السرية الطبية العسكرية.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية للجنة محمد الاميل ان الاجتماع تم خلاله التأكيد على ضرورة التكاتف والعمل بروح الوطنية والحرص على خدمة مدينتهم واهلهم بسرت.

واكد ان اللجنة ناقشت عددا من الخطوات تتعلق بمهام عمل اللجنة الطبية الخاصة بفرق الاستجابة السريعة والفرق الطبية المتحركة لمواقع الحجر الصحي والفرق الطبية الثابتة.

وكذلك استعرضوا اللجان المشكلة تتعلق بالخدمات الادارية واللجنة الاعلامية ولجنة الامداد الطبي ولجنة التثقيف والتوعية.

واكد رئيس اللجنة الدكتور على الزرقاء على ضرورة التزام كافة اعضاء اللجنة من الاطباء والتمريض والصيادلة وفنيي المختبرات وفرق التوعية والاعلام بعمل هذه اللجنة ووفقا لاختصاصاتهم المكلفين بها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما تم اتخاد عدد من الاجراءات الاحترازية لمجابهة هذا الوباء.