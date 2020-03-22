“الرئاسي” يعلن حظر التجول.. ويستثني عدة قطاعات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فرض حظر التجول في كامل مناطق ليبيا، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من اليوم الأحد، في إطار الجهود المبذولة لمنع تفشي فيروس كورونا، على أن يتم تعديل فترة الحظر وفق مقتضيات الأزمة.

واستثنى القرار، الذي نشرته حكومة الوفاق، الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

وذكر البيان أنه سيتم إقفال المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمتنزهات والنوادي والمحال التجارية، ومنع إقامة الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

ويستثنى من القفل العام شركات ومحلات المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود، خلال فترة السماح بالتجول. فيما تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول.

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