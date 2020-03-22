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«داخلية الوفاق» تدعو لوقف إجراءات عقود الزواج

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس السبت وزارة العدل إلى حث المأذونين الشرعيين على وقف إتمام إجراءات عقود الزواج إلى حين إشعار آخر.

جاء ذلك في كتاب رسمي بعثه وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن إلى وكيل وزارة العدل، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء «في إطار الإستعدادات الحثيثة ورفع درجات القصوى والتأهب ضمانا لتنفيذ التحوطات والواجبات والتدابير الوقائية لمواجهة والحد من تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد، وتفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الرئاسي بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية من هذا الوباء.

وجدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، التأكيد أن «ليبيا لا تزال خالية من فيروس كورونا»، لكنه أشار إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الرئاسي وخصوصا منع التجمعات العامة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • هذا كذب وتفاهة وقلة احترام ولا بحب ان يوافق عليه اي مسلم عاقل –
    الزواج يبعد الأمراض وتصح به الحياة وتستقيم وأحل الله الزواج وحرم الخباءث .
    وإذا كان هناك مرضى او عاملات في الدعارة والزنا يريدون نشر الخباءث – فيجب ان يكون هناك قانون لردعهم بالشريعة –
    ولا اعتقد ان اي احد من أولياء الأمور يرضى ان تكون ابنته خادمة في الدعارة لا سمح الله –
    فبالزواج الحلال في الشرع تتحصن البنات المسلمات – ويتحصن الشباب المسلمين .
    وهذا قرار باطل ولا يرضى به اي مأذون شرعي صحيح العقيدة . ويؤمن لكتاب الله
    . بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ✳️( ومن الناس من قالوا امنا وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسولهًونا يخدعون الا انفسهم وهم لا يشعرون ) ✳️صدق الله العظيم

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