«داخلية الوفاق» تدعو لوقف إجراءات عقود الزواج

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس السبت وزارة العدل إلى حث المأذونين الشرعيين على وقف إتمام إجراءات عقود الزواج إلى حين إشعار آخر.

جاء ذلك في كتاب رسمي بعثه وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن إلى وكيل وزارة العدل، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء «في إطار الإستعدادات الحثيثة ورفع درجات القصوى والتأهب ضمانا لتنفيذ التحوطات والواجبات والتدابير الوقائية لمواجهة والحد من تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد، وتفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الرئاسي بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية من هذا الوباء.

وجدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، التأكيد أن «ليبيا لا تزال خالية من فيروس كورونا»، لكنه أشار إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الرئاسي وخصوصا منع التجمعات العامة.

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