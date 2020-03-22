داخلية الحكومة الليبية تُوزع المستلزمات الطبية على مُنتسبيها لمواجهة كورونا

العنوان_بنغازي باشرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اليوم السبت، في توزيع المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الأمراض والأوبئة لكافة منتسبيها المُكلفين بمهام أمنية وعلى رأستها تنفيذ قرار فرض حظر التجول. وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الوزارة استلمت الدفعة الأولى من القفازات الطبية …
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صحيفة العنوان الليبية
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