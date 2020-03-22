تشكيل غرفة مركزية لمجابهة كورونا بسبها

اخبار ليبيا24

تشكلت بسبها غرفة مشتركة لمكافحة مرض الكورونا بالمدينة، وعقدت اجتماعها التحضيري الأول بمقر جمعية الهلال الأحمر، لتدارس توفير الإمكانيات الطبية للمؤسسات الصحية بالمدينة.

وشارك في الاجتماع مدير مركز سبها الطبي ومندوبة منظمة الصحة العالمية، والشركة العامة لخدمات النظافة، وجهاز الحرس البلدي، وجمعية الهلال الأحمر، والإدارة العامة لجامعة سبها.

تدارس اللقاء سبل توفير المحجر الصحي، وكيفية توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتدريب هذه العناصر على العمل في مختلف الظروف التي قد تصاحب المرض والحالات.

وقال نائب رئيس الغرفة محمد المبروك بوخزام لأخبار ليبيا24، أن الغرفة ستكون في حالة انعقاد متواصل، بعد أن توزعت اللجان والمهام التي ستعمل عليها الغرفة، مبينا ان الغرفة ستواصل حملتها التوعوية في المدينة من أجل مساعدة سكانها على الوقاية من المرض ومحاصرته في أضيق نطاق.

وأكد بوخزام أن الغرفة توصلت لتخصيص محجر صحي يمكن ان توضع به الحالات المشتبه فيها، ويقع توفير المعدات والمستلزمات الطبية الخاصة بهذا المحجر في الايام القليلة المقبلة.

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