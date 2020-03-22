الولايات المتحدة: ندعو المقاتلين في ليبيا للوفاء بتعهداتهم بوقف العمليات العسكرية

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، جميع المقاتلين للوفاء بتعهداتهم بالتخلي عن العمليات العسكرية على الفور.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها، إنها تنضم”لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ترحيبها بإعلان القوات المسلحة أنها ستحذو حذو حكومة الوفاق في الالتزام بوقف إنساني فوري ومتبادل للأعمال العدائية على النحو الذي دعت إليه وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها في وقت سابق اليوم والعديد من الشركاء الدوليين في الأيام الأخيرة”.

وأضافت السفارة”أن الالتزام الصارم بوقف الأعمال العدائية من قبل الأطراف الليبية الفاعلة وداعميهم الأجانب هو السبيل الوحيد الذي سيمكّن السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد من توحيد جهودها في سعيها لمكافحة أزمة فايروس كورونا بشكل فعال وتعزيز صحة جميع الليبيين وكذلك معالجة الاحتياجات الإنسانية المباشرة للفئات الأكثر ضعفاً والمتضررين من النزاع” وأردفت “إنّ السفارة مستعدة لمساعدة السلطات الليبية في هذه المهمة”.

وتابع البيان”نحث جميع المقاتلين على الوفاء بتعهداتهم بالتخلي عن العمليات العسكرية على الفور” وزاد “سيوفر ذلك أيضًا فرصة، بالرغم من القيود التي تفرضها الأزمة الصحية، لتحديد كيفية استئناف العمل بروح قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة حول القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية الكامنة وراء الصراع”.