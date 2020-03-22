شركة رأس لانوف تنفي رصد إصابة بكورونا بين مستخدميها

العنوان_راس لانوف

نفى رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز شعبان يوسف بسيبسو وجود أي حالة إصابة أو حتى اشتباه بين مستخدمي الشركة ومواطني المدينة السكنية (رأس لانوف).

وأكد بسيبسو في بيان له نشر امس السبت أن اللجنة المكلفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية تعمل على مدار 24 ساعة وتشرف على تنفيذها بشكل مباشر وعلى تواصل مستمر مع الجهات المعنية في الدولة والمنظمات الدولية.

ووصف رئيس مجلس الإدارة ماتم تداوله عن وجود حالة إصابة بمرض ( كورونا ) بين مستخدمي الشركة داخل المدينة السكنية رأس لانوف أو بالمجمع الصناعي بالإشاعات منبها أن هذه الإشاعات تربك المشهد وتؤدي إلى زيادة حالة الذعر بين المواطنين.

وطمأن بسيبسو الجميع وأنهم لن يتهاونوا في تنفيذ أي إجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتثبت عند سماع أي خبر.