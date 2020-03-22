حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (22 مارس)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تأثر معظم مناطق البلاد بمنخفض جوي يؤتر يؤدي الي رياح جنوبية شرقية نشطة على بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي مثيرة للأتربة والغبار مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية اليوم وغدا علي بعض مناطق الجنوب والجنوب الشرقي.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى توقعات بظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر على مناطق الخليج وسهل بنغازي، فيما من المتوقع ان تثأتر مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي بعد غد الثلاثاء بمنخفض جوي صحراوي يؤدي الي تقلبات جوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 20 و28 درجة مئوية، وبين 27 و32 درجة مئوية درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب الغربي، وتسجل على مناطق الجنوب الشرقي ما بين 35 و38 درجة مئوية.

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