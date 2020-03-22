رئيس جهاز الحرس البلدي يصدر قرار بإحالة مدير فرع بنغازي إلى التحقيق

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ قرر رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق فرج محمد المسماري، أمس السبت، إحالة مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي إلى التحقيق، بعدما أعطى الإذن لإحدى صالات المناسبات بمدينة بنغازي، مما يعد مخالفة للتعليمات الصادرة بالخصوص.

وطلب رئيس الجهاز، من مدير إدارة شؤون الفروع بالمباشرة في التحقيق والإفادة بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

الجدير بالذكر، إن رئيس جهاز الحرس البلدي قد قدم كتابا إلى مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي رقم (2-12-216) المورخ في 16-3-2020، بشأن تعليمات قانونية، بإيقاف عمل كافة صالات المناسبات الواقعة في نطاق إختصاصه، إعتبارا من تاريخ 15_3_2020 و إلى حين صدور تعليمات أخرى بشأنها. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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