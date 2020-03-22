رئيس جهاز مكافحة الهدامة يقوم بجولة على نقاط وتمركزات عناصر الجهاز في شوارع بنغازي

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ قام رئيس جهاز مكافحة الظواهر السليبة والهدامة فرج قعيم بجولة ميدانية للإشراف على كل نقاط وتمركزات العناصر في مفترقات وشوارع مدينة بنغازي.

هذا وحث رئيس الجهاز الجنود بالإلتزام والتقيد بالتعليمات وردع كل مُخالف للقرار.

يشار إلى أن عناصر جهاز مكافحة الظواهر الهدامة، يشاركون في تطبيق قرار حظر التجول الصادر من وزارة الداخلية، وبتعليمات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، في إطار السعي المتواصل للحرص على سلامة الوطن وأبناءه بتأمين بنغازي وفرض قرار الحظر .

يذكر إن الجهاز قد نوه المواطنين على أن كل من يُخالف قانون حظر التجول، سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، كما حدث هذا المساء لعدد من المُخالفين الذين سحبت منهم مفاتيح مركباتهم حيث تم فرض بقائهم بجانب نقاط الوحدات العسكرية حتى تنتهي ساعات الحظر اليومي. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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