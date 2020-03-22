الحكومة الليبية: وصول 54 حاوية مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الليبية، وصول 54 حاوية من المستلزمات الطبية لجهاز الإمداد الطبي مشتملة على أدوية ومستلزمات طبية خاصة بالمواد المستخدمة في مكافحة جائحة كورونا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أن رئيس الحكومة عبدالله الثني، قام بزيارة لجهاز الإمداد الطبي للوقوف على الشحنة التي استوردتها الجهاز والتي تشمل عددا من المواد الخاصة بالوقاية والحماية الشخصية من معاطف جراحية وواقيات، وكمامات خاصة بأجهزة التخدير والتنفس، وقفازات معقمة وقفازات كشف عادي، إلى جانب كمية من أغطية الأسرة الطبية والشاش المقعم والقطن الطبي.

كما تشمل الشحنة مواد تخصصية متعلقة بمشتقات الدم وأدوية الأورام وأدوية الأعصاب وكافة المحاليل الوريدية، ومخزون جيد من مشغلات الغسيل الكلوي.