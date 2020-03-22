«أجوكو»: مساعي لدفع رواتب فبراير هذا الأسبوع

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» عن مساع لدفع رواتب المستخدمين عن شهر فبراير هذا الأسبوع.

ووجه اجتماع برئاسة رئيس لجنة الإدارة محمد بن شتوان، اليوم الأحد، بتقليص وترشيد المصاريف والنفقات؛ لضمان استمرار رواتب المستخدمين، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش المجتمعون تطورات الموقف بالشركة في ظل الظروف الراهنة، وجرى الاتفاق على تمديد العمل بالتأمين الداخلي لفترة أخرى تمكيناً للمستخدمين من التغطية الصحية. وأقرت الشركة استمرار العمل بكل الإمكانات لتأمين الحقول والمواقع ضد جائحة «كورونا»، وتوفير جميع المعدات والأجهزة والمواد بكافة المواقع والحقول.

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