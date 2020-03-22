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مصلحة الأحوال المدنية تُعلّق عملها باستثناء “مكتب الوفيات”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، تعليق العمل في كامل المكاتب التابعة للمصلحة، باستثناء مكتب الوفيات، التزاماً بالتدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأشار بالتمر في تغريدة نشرها، السبت، على حسابه الرسمي إلى أن تعليق العمل بمكاتب مصلحة الأحوال المدنية سيستمر فترة أسبوعين قابلة للتمديد.

وطالب رئيس مصلحة الأحوال المدنية في ختام تغريدته أمناء السجلات الخدمية بوضع أرقام هواتف موظفيهم للإجابة عن أي استفسارات طارئة من قبل المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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