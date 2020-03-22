قفراش: “إخوان تونس” يحاولون إرسال دواعش إلى ليبيا

كشف رئيس جبهة إنقاذ تونس منذر قفراش، عن ما أسماها “فضيحة المؤامرة” التي ستضرب تونس خلال أيام، بتخطيط من حركة النهضة الإخوانية، في استقبالها ثلاثة آلاف داعشي كانوا يقاتلون فى سوريا، بحجة أنهم مواطنون تونسيون، كانوا في تركيا ويريدون العودة إلى تونس خوفا من وباء كورونا.

قفراش أكد في تصريحه الخاص لموقع اليوم السابع المصري، أن هذه المعلومة أفصح عنها صحفي تركي معارض، خلال تواصله معه، وقام بإطلاعه على قائمة الذين سيتم استقبالهم في تونس، خلال اليومين القادمين.

وأوضح رئيس جبهة إنقاذ تونس، في تصريحاته، أن عناصر داعش الذين سيعودون لتونس، كانوا يقاتلون منذ سنوات في سوريا ومع بدء المعارك في ليبيا، بدأت تركيا في إرسالهم إلى طرابلس، وأن بعضهم كان في صفوف جبهة النصرة بقيادة أحد عناصرها المدعو أبو مصعب التونسي.

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