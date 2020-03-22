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المحجوب: وصول أسلحة تابعة للتشكيلات المسلحة بمحور بوقرين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مدير مكتب التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب، أن التشكيلات المسلحة في مدينة مصراتة استقبلت شحنة سلاح جديدة قادمة من تركيا.

وبين المحجوب لـ”العين الإخبارية” أن التشكيلات المسلحة قامت بنقل الأسلحة من داخل ميناء مصراتة بسياراتها إلى محور بوقرين شرقي مصراتة مضيفا أن الشحنة تضمنت ذخيرة وأسلحة نقلتها عبر سيارات الإسعاف من داخل الميناء إلى محور بوقرين.

وزاد المحجوب أن التشكيلات المسلحة تسعى لدعم محور بوقرين، بعد أن سيطرت القوات المسلحة على مدينة سرت في وسط البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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