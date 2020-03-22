للوقاية من كورونا .. وزارة الداخلية تباشر في توزيع المستلزمات الطبية الوقائية على كافة منتسبيها

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ باشرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية صباح أمس السبت، في توزيع المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة، في الوقاية من الأمراض والأوبئة لكافة منتسبيها، المكلفين بمهام أمنية وعلى رأسها تنفيذ قرار فرض حظر التجول.

هذا وبحسب مكتب الإعلام الأمني بالوزارة فقد إستلمت الوزارة الدفعة الأولى من القفازات الطبية والكمامات الواقية، بالإضافة إلى المطهرات الكحولية من قبل جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وباشرت عيادة ابن زهر التابعة للوزارة بتسليم المعدات والمستلزمات الطبية على المديريات والإدارات تباعا، وذلك للوقاية من وباء كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى ليبيا، بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف. (وال _ بنغازي) ه ع

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