بوشناف يأمر بالقبض على الكاديكي لمخالفته خطة مكافحة كورونا

أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي، اللواء توفيق فرج المسماري، قراراً يقضي بإحالة مدير فرع الحرس البلدي في بنغازي العميد صالح الكاديكي إلى التحقيق، بسبب مخالفته للتعليمات الصادرة بشأن إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات ضمن خطة مكافحة وباء كورونا.

وذكر المسماري في كتابه أن الكاديكي قد منح الإذن لإحدى صالات المناسبات في بنغازي لاستقبال مجموعة من المواطنين، الأمر المُخالف للتعليمات الصادرة له حول العمل على منع مثل هذه التجمعات ضمن نطاق عمله اعتباراً من الـ15 من مارس الجاري.

وطالب رئيس جهاز الحرس البلدي مدير إدارة شؤون الفروع بالمباشرة في التحقيق والإفادة بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

وبتوجيهات من وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، أصدر مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي تعليماته رسمياً بوضع رئيس فرع الحرس البلدي بنغازي بالحجز القانوني إلى حين إتمام الإجراءات القانونية.

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