صحفية أمريكية: 700 مرتزق سوري في طرابلس يريدون العودة لبلادهم

العنوان_طرابلس

قالت الصحفية الامريكية ليندسي سنيل “Lindsey Snell “، فى تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر:” هناك 700 مقاتل من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا يرفضون القتال و يريدون العودة إلي سوريا .

وأضافت سنيل، و السبب حسب ما جاء على لسانهم، إن هجمات حفتر قوية جدا و قتلت و جرحت الكثير من عناصرهم.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، فى أحدث إحصائية له أمس السبت، أن الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين المرتزقة في ليبيا من الموالين لتركيا، تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغ العدد الإجمالي 143 قتيلًا في غضون أسابيع قليلة.

وقال المرصد في تقرير على موقعه الإلكتروني إن: “دفعات جديدة من المرتزقة سقطت بين قتيل وجريح في معارك ليبيا”، موضحًا أن القتلى الجدد ينحدرون من مناطق تدمر، وسلقين، والبوكمال، والباب في سوريا”، مبينًا أن “حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه، بلغت 143 مقاتلًا”.