امغيب: أمام السراج ووزراء حكومته وقادة المليشيات إما المحاكم والسجون أو الموت

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن هناك مجموعة أهدرت الكثير من الفرص التي منحتها لهم القيادة العامة للجيش فأصبحوا بالتالي امام احد الخيارين لاثالث لهما.

امغيب أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن الخيارين إما السجون حتى تقديمهم للمحاكمة أو الموت على ايدي ابطال الجيش الباسل .

وأوضح أن هذه المجموعه تتمثل بفائز السراج ووزراء حكومته و افراد وقادة المليشيات ومن ساندهم ومن تحالف معهم في استدعاء الأتراك والاستعانة بهم لجلب المرتزقة من سوريا و الإرهابيين من كل انحاء العالم لمحاربة الجيش ومحاولة السيطرة على العاصمة طرابلس.

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