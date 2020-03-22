الثني يزور مخازن الإمداد الطبي للوقوف على الشحنات التي إستوردتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت زيارة لجهاز الإمداد الطبي للوقوف على الشحنة التي استوردتها رئاسة الحكومة وتشمل الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمواد المستخدمة في مكافحة جائحة كورونا.

الثني أطمأن بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الصحة سعد عقوب على الوصول الحاويات ال 54 لمخازن جهاز الإمداد الطبي بعد خروجها من ميناء بنغازي البحري يوم الجمعة.

وتشمل الشحنة التي تم استيرادها في زمن قياسي عددا من المواد الخاصة بالوقاية والحماية الشخصية من معاطف جراحية وواقيات وكمامات خاصة بأجهزة التخدير والتنفس وقفازات معقمة وقفازات كشف عادي إلى جانب كمية من أغطية الأسرة الطبية والشاش المقعم والقطن الطبي.

كما تشمل الشحنة مواد تخصصية متعلقة بمشتقات الدم وأدوية الأورام وأدوية الأعصاب وكافة المحاليل الوريدية ومخزون جيد من مشغلات الغسيل الكلوي.

يُشار إلى أن الثني توجه بالشكر لكافة العاملين بميناء بنغازي البحري من إدارة الميناء والجمارك إضافة لموظفي النقل وجهاز الإمداد الطبس لإنهائهم إجراءات الإفراج والنقل لعدد 54 حاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمواد المستخدمة في مكافحة جائحة كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية