طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الثلاثاء.. امطار ومنخفض جديد

توقع خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة جوية تأثر الاجواء بمنخفض جوي على معظم مناطق ليبيا.

وأفادت النشرة الجوية أنه من المتوقع أن يؤدي المنخفض إلى رياح جنوبية شرقية نشطة على بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي مثيرة للأتربة والغبار مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية اليوم , ويوم الغد علي بعض مناطق الجنوب والجنوب الشرقي ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

وبحسب النشرة فتشهد درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (20 – 28) مْ ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب الغربي ما بين (27 – 32) مْ وتسجل على مناطق الجنوب الشرقي ما بين (35 – 38) مْ .

منخفض جديد

ووفقا للنشرة من المتوقع ان تثأتر مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي يوم الثلاثاء بمنخفض جوي صحراوي يؤدي الي تقلبات جوية.

تحذير بحري

وحذر المركز من ريح شرش قوي على ساحل طرابلس تصل سرعته اليوم إلى (25) عقدة.

كما حذر من ريح شرقي على ساحل درنة وطبرق تصل سرعته اليوم إلى (25) عقدة.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم السبت الموافق 2020/03/22 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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