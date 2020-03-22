الثني: لا داعي للهلع من نقص المواد الغذائية

دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، اليوم الأحد، المواطنين إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص المواد الغذائية مؤكدا على ضرورة التزامهم بقرارات الحكومة الاحترازية والوقائية لمنع وصول جائحة كورونا إلى ليبيا.

وأوضح الثني خلال زيارته لمخازن صندوق موازنة الأسعار أنه وقف على شحنات المواد والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية والمحروقات بما يضمن مرور الأزمة دون نقص في كافة الخدمات.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أن الثني اطمأن خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الاقتصاد منير عصر على توفر المخزون السلعي بمختلف أنواعه بما يكفي كافة المواطنين طيلة الأشهر المقبلة.

ويضم المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية المدعمة مختلف الأنواع الأساسية التي سيتم توزيعها عبر الجمعيات الاستهلاكية بما يضمن عدم احتكار التجار للبضائع واستغلال الأزمة.