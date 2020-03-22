الداخلية الليبية تباشر توزيع المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من وباء كورونا لكافة منتسبيها

ليبيا – باشرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أمس السبت في توزيع المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الأمراض والأوبئة لكافة منتسبيها المكلفين بمهام أمنية وعلى رأسها تنفيذ قرار فرض حظر التجول.

الوزارة استلمت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها الدفعة الأولى من القفازات الطبية والكمامات الواقية إضافة إلى المطهرات الكحولية من قبل جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وباشرت عيادة ابن زهر التابعة للوزارة بتسليم المعدات والمستلزمات الطبية على المديريات والإدارات تباعاً وذلك للوقاية من وباء كورونا المستجد ومنع وصوله إلى ليبيا بناء على تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية