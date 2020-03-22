داخليه الوفاق: على وزارة العدل إيقاف إتمام إجراءات عقود الزواج حتى إشعار آخر

ليبيا – أصدر وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خالد مازن كتاب لوكيل وزارة العدل بضرورة حث المأذونين الشرعيين على وقف إتمام إجراءات عقود الزواج إلى حين إشعار آخر.

وزارة الداخلية أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن ذلك جاء في إطار الإستعدادات الحثيثة ورفع درجات القصوى والتأهب ضماناً لتنفيذ التحوطات والواجبات والتدابير الوقائية لمواجهة والحد من تفشي وباء فايروس كورونا المستجد وتفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية من هذا الوباء.

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