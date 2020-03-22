“صحة الوفاق” تحجر على 13 مواطناً

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأحد، الحجر صحياً على 13 مواطناً عائدين من الخارج، التزاماً بالخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيانها إن فريق العمل على جائحة كورونا في مصراتة هو من قام بعملية الحجر الصحي على المسافرين العائدين حديثاً إلى البلاد، بعد إنهاء إجراءات الكشف الصحي.

وأكد رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة، فوزي أونيس، أن المكان المخصص للحجر الصحي مؤمن بصورة جيدة من قبل عناصر مديرية أمن مصراتة.

كما شدد على ضرورة التقيد والالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل من يخالف الإجراءات المعمول بها سيتحمل التبعات القانونية لذلك.

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