لجنة الدفاع في مجلس النواب تؤيد قرار القيادة العامة بالاستجابة للهدنة الإنسانية

أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اليوم الأحد تأييدها لقرار القيادة العامة للقوات المسلحة لطلب الهدنة الإنسانة مراعاة للظروف التي يمر بها العالم من تفشي وباء كورونا.

وأكدت اللجنة في بيان لها على مهج القيادة العامة مع بقاء شرط خروج المرتزقة والقوات التركية من البلاد وعدم خرق الهدنة من قوات حكومة الوفاق.

وشددت لجنة الدفاع والأمن القومي على أن للقوات المسلحة حق الرد والضرب بيد من حديد على أي اختراق للهدنة في كافة المحاور.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت أمس السبت التزامها بوقف القتال لأغراض إنسانية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

ورحبت القيادة العامة بالدعوة الصادرة بخصوص وقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لوباء كورونا، مؤكدة أنها أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24