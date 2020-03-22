دفاع البرلمان: نؤكد حق القوات المسلحة في الرد على خرق الهدنة

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على حق القوات المسلحة في الرد والضرب بيد من حديد على أي اختراق للهدنة في كافة المحاور، وأن هذا الرد يجب أن يكون قاسيا ورادعا.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، في بيان له، أن اللجنة تثمن مهنية القوات المسلحة في اتباعها لتعليمات القائد العام والتزامها في تطبيق الهدنة الإنسانية حفاظا على أرواح المدنيين.

وأضاف “بالإشارة إلى استجابة القيادة العامة لطلب الهدنة الإنسانية مراعاة للظروف التي يمر بها العالم من تفشي وباء كورونا في كثير من أنحائه فإننا نؤكد على نهج القيادة العامة للقوات المسلحة مع بقاء شرط خروج المرتزقة والقوات التركية من البلاد وعدم خرق الهدنة من قبل المليشيات التابعة للمجلس الرئاسي”.