الثني يجري زيارة لمخازن صندوق موازنة الأسعار للوقوف على وضع المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية

ليبيا – أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد زيارة لمخازن صندوق موازنة الأسعار للاطمئنان على توفر المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية

الثني اطمأن خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الاقتصاد الدكتور منير عصر وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على توفر المخزون السلعي بمختلف أنواعه بما يكفي كافة المواطنين طيلة الأشهر المقبلة.

ويضم المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية المدعمة مختلف الأنواع الأساسية التي سيتم توزيعها عبر الجمعيات الاستهلاكية بما يضمن عدم احتكار التجار للبضائع واستغلال الأزمة.



ودعا كافة المواطنين إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص المواد الغذائية، مؤكداً على ضرورة التزامهم بقرارات الحكومة الاحترازية والوقائية لمنع وصول جائحة كورونا إلى ليبيا.



وأوضح أنه وقف شخصياً على شحنات المواد والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية والمحروقات بما يضمن مرور الأزمة دون نقص في كافة الخدمات.



كما ثمن رئيس مجلس الوزراء جهود كافة المواطنين الملتزمين بقرارات الحكومة، موجهاً الشكر لكافة الجهات العاملة على تخطي الأزمة دون أن يمس ليبيا أي مكروه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية