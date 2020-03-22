تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الإشتباه بفيروس كورونا

ليبيا – أقرت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمس السبت مجموعة من الإجراءات تنفيذاً لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا وذلك بحضور عمداء بلديات طرابلس.

اللجنة تابعت بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق إجراءات تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي بمختلف البلديات كما خصصت مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الإشتباه بفايروس كورونا.

ووصت اللجنة بحظر التجول على كامل التراب الليبي بالضوابط الموضوعة من قبل اللجنة،مكلفةً بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض ناطقا رسمياً للحديث حول ملف كورونا في ليبيا.

كما ناقشت اللجنة تسريع تسييل الأموال وتوفير الإحتياجات على مستوى البلديات للعمل بالخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة فايروس كورونا.