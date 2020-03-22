إعلان نتائج حالة اشتباه بـ”كورونا” في الغريفة

قام الفريق بالمستشفى القروي الغريفة بالتعاون مع فريق طبي من مستشفى أوباري العام بمعاينة حالة يُشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن الشخص لا يحمل أي أعراض للفيروس ووجه الفريق الطبي رسائل طمأنة للمواطنين بعدم التخوف والهلع.

وتم التعامل مع حالة الاشتباه عقب ورود بلاغ من مصنع الصابون والكيماويات عن أحد العاملين بالمصنع يشتبه بأنه يحمل أعراضا شبيهة بأعراض فيروس كورونا.

وتعيش الأجهزة الطبية والأمنية في ليبيا حالة من الترقب في ظل انتشار فيروس كورونا داخل دول الجوار كافة.

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