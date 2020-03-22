اخبار ليبيا الان

إعلان نتائج حالة اشتباه بـ”كورونا” في الغريفة

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام الفريق بالمستشفى القروي الغريفة بالتعاون مع فريق طبي من مستشفى أوباري العام بمعاينة حالة يُشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن الشخص لا يحمل أي أعراض للفيروس ووجه الفريق الطبي رسائل طمأنة للمواطنين بعدم التخوف والهلع.

وتم التعامل مع حالة الاشتباه عقب ورود بلاغ من مصنع الصابون والكيماويات عن أحد العاملين بالمصنع يشتبه بأنه يحمل أعراضا شبيهة بأعراض فيروس كورونا.

وتعيش الأجهزة الطبية والأمنية في ليبيا حالة من الترقب في ظل انتشار فيروس كورونا داخل دول الجوار كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك