معالي وزير الصحة ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقون بعدد من رجال الأعمال بشأن تبرعهم بمبالغ مالية لتجهيز الحجر الصحي

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ اجتمع معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، مع عدد من رجال الأعمال بمدينة بنغازي، بشأن مُبادرتهم للتبرع بمبالغ مالية لتجهيز الحجر الصحي.

هذا وحضر الاجتماع، الذي عقد أمس السبت، رئيس اللجنة الإستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتورة فتحية العريبي، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد ابورتيمة.

و تناول اللقاء مُناقشة سُبل تجهيز مبنى بكامل أجهزته ومعداته وأدواته للحجر الصحي في مدينة بنغازي .

و من جهته، أثنى معالي وزير الصحة على هذه المُبادرة الوطنية من قبل رجال الأعمال، و نقل لهم تحيات وشكر دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، على هذا العمل الوطني.

وأضاف إنه تم الإتفاق على الموقع المقترح من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحديد الأجهزة والأدوات والجوانب الفنية المطلوبة، على أن تتم أعمال الصيانة والتجهيز والتوريد من قبل رجال الأعمال بأسرع وقت ممكن. (وال _ بنغازي) ه ع

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