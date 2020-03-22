حملة نظافة لشركة قلعة بغداد لعدة مناطق مختلفة بمدينة بنغازي

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) – قامت شركة قلعة بغداد القابضة بعدة حملات نظافة مكثفة لعدة مناطق مختلفة بمدينة بنغازي .

وقال مدير مكتب إعلام شركة قلعة بغداد القابضة منذر الورفلي إن مستخدمو الشركة قاموا بتنظيف شارع الغفير الممتد من منطقة سيدي يونس مروراً بمنطقة الوحيشي وصولاً إلى تقاطع الشارع مع شارع سوريا .

وأوضح الورفلي أن الحملة شملت كنس وإزالة الأتربة و الأوساخ بجانبي الطريق وإزالة كافة المخلفات والقمامة ونقلها بالكامل إلى المكب العمومي .

وأشار إلى أن الشركة قامت بتنظيف شارع سوريا من تقاطع الشارع مع طريق الدائري الثالث مفترق الدرابيك إلى تقاطع الشارع مع طريق الدائري الرابع بالقرب من مرمرة مول، بالإضافة إلى كنس وإزالة الأتربة والأوساخ ونقل المخلفات بالكامل من هذه المنطقة وتم الانتهاء من العمل بهذا الموقع .

وتابع مدير مكتب إعلام الشركة أن الحملة شملت أيضاً شارع دبي بمنطقة السلماني من جزيرة دوران الجرة إلى جزيرة دوران كوبري الجلاء ذهاباً ورجوعاً، حيث اشتملت الحملة الكنس وإزالة الأتربة والأوساخ وتقليم الأشجار، إضافة إلى تنظيف حي المستشفى العسكري من ضمن هذا المسار .

وقامت الشركة بحملة نظافة مكثفة بمنطقة البلاد تحديدا في شارع الجزائر ابتداء من تقاطع الشارع مع طريق 23 يوليو والحديقة العامة وكذلك جسر الجزائر، بجوار مبنى الدعوة الإسلامية مروراً بشارع جمال عبد الناصر وتقاطعه مع شارع الجزائر وصولاً إلى تقاطع الشارع مع شارع امحمد المقريف بجوار مستشفى العيون ومبنى الخطوط الجوية الليبية، بحسب الورفلي .

وكما قامت الشركة بحملة نظافة مكثفة لشارع العراق بمنطقة السيرتي ابتداء من تقاطع الشارع مع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع الشارع مع طريق الدائري الثالث بجوار سوق زمزم ذهاباً ورجوعاً، بالإضافة إلى أعمال نقل وإزالة القمامة التساقط اليومي من جميع الشوارع ومناطق مدينة ومن الساحات العامة.

وأوضح أنه بناءً على تعليمات إدارة الشركة بضرورة المحافظة على البيئة وسلامة المواطنين في بلدية بنغازي نظمت الشركة حملة وقاية لرش وتعقيم عدة شوارع مدينة بنغازي . (وال- بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال