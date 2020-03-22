“الوفاق” تعلن قيمة خسائر النفط في فبراير

وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني: انخفاض إيرادات النفط إلى 779 مليون دينار في فبراير الماضي
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قناة 218 الليبية
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