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“الوفاق” تعلن قيمة خسائر النفط في فبراير

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني: انخفاض إيرادات النفط إلى 779 مليون دينار في فبراير الماضي

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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