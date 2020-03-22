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بعد تكبدهم الخسائر  .. باحثة أمريكية : 700 مرتزق سوري في ليبيا طلبوا العودة إلى بلدهم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، أن عناصر من الجيش السوري الحر تريد الفرار من ليبيا بعد تكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح على يد قوات الجيش الوطني .

سنيل قالت، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماع تويتر،  إن 700 عنصر من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا رفض القتال في ليبيا وسيعود في عدة رحلات جوية خلال الأيام المقبلة .

وأرجعت فرار المرتزقة السوريين إلى قولهم “حفتر يضربنا بقوة. الكثير من القتلى والجرحى.. نريد الخروج”.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن ارتفاع عدد القتلى من المرتزقة السوريين الذين تم شحنهم إلى ليبيا، وقتلوا في المعارك ضمن العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وذكر المرصد السوري في بيان له، أمس السبت، وصول 14 جثة جديدة لمقاتلين سوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في ريف حلب الشمالي، موضحًا أن عدد المرتزقة السوريين الذين انضموا للعمليات العسكرية في ليبيا وقتلوا هناك بلغ 143 قتيلاً من فصائل المعتصم، والسلطان مراد، ولواء صقر الشمال، والحمزة، وسليمان شاه.

وتابع أن القتلى لقوا حتفهم في اشتباكات عبر خطوط جبهة صلاح الدين جنوب طرابلس، والرملة بالقرب من مطار طرابلس، ومنطقة الهضبة، ومصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

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  • رأس الفساد المالي وفروعه في ليبيا
    رأس الفساد المالي في ليبيا : هي وزارة المالية وفروعها الحكومية التي أتفقت مع بعضها بشكل سري بجميع مؤسسات الحكومية بكافة القطاعات الحكومية وهي :
    1- رأس الفساد : وزارة المالية كافة أداراتها ومكاتبها وأقسامها المالية .
    2- رأس الفساد في الخارج : شركة الاستثمارات الخارجية وكافة إداراتها ومكاتبها وأقسامها المالية .
    3- سرطان الفساد : المالي المراقبيين الماليين في الداخل والخارج .
    4- ذراع اليمين للفساد : جهاز الرقابة الإدارية والمالية (5000 و1000 دينار مرتبات شهرية ) على شن يأخذوا فيهم .
    5- معدة الفساد : أقسام الشؤون الادارية والمالية بالوزارات والجامعات والشركات واللجان المالية بكافة القطاعات الدولة الليبية .
    6- مفتي الفساد : المستشاريين القانونين بالوزارات والجامعات والشركات و اللجان المالية بكافة القطاعات الدولة الليبية .
    7- قلب الفساد : المصارف التجارية بكافة بفروعها وقطاعاتها على مستوي ليبيا بمافيهم أقسام السؤؤون الإدارية والمالية والقانونية .
    8- أصابع التزوير : السجل المدني المتفق مع وزارة المالية وجميع القطاعات الحكومية مقابل حصة من الفساد المالي.
    9- بلوعة الفساد :جهاز تنمية المراكز الادارية أحد أنجازات الفرخ سيف الاسلام .
    أي رئيس في العالم يريد القضاء على الفساد والمالي والأداري يقوم بإعدام هؤلاء مباشرة بدون تحقيق بعد أستلام المناصب الرئاسي في أول يكون أول قرار يتم إصداره هو (أعدام هؤلاء بكافة القطاعات على مستوى ليبيا) مع أستمرار عقوبة الاعدام حتى ينتهي الفساد في حالة ينتهي الفساد المالي والإداري بدولة تتوقف عقوبة الاعدام … مايعرفه الشعب الليبي بإن وزارة المالية وبكافة قطاعاتها تقوم بصرف 5 مرتبات من المالية وصلت إلى 2.5 مليون نصف موظف ليبي بالأتفاق مع السجل المدني مليون ونصغ تمشي لجيوب كلاب القذافي ويذهب باقي مرتبات إلى جيوب موظفين وزارة المالية بقسم الشؤون الإدارية والمالية والمراقيبين وديوان المحاسبة بالاتفاق مع مدراء المصارف التجارية مع تقسام المكافأت والعلاوات والمرتبات المتوقفة والمعطلة والمقطوعة عن أصحابها التي يتم صرفها كاملة من وزارة المالية لكلاب معمر القذافي والقرامطة في الداخل والخارج بينما يتقاضى الموظف ببعض الوزارات على مرتب بقانون 15 كافة المستندات التي تؤكد صحة معلوماتنا في الداخل والخارج عند الاحرار التي تربط بين قرامطة الشرق و قرامطة الغرب … ولانريد أن نتكلم عن أوكار الدعارة وممارسة الزنا والفحشاء بأموال الدولة الليبية ومقدراتها بجميع مقرات الدولة الليبية التي مازالت تحت كلاب معمر القذافي في الداخل والخارج … وبعدين يطلع عليك واحد ويقولك نحن شعب محافظ ومسلم … وبلد المليون حافظ وقبائل وأشراف وتاريخ وجهاد الحقيقة وهم عبارة عن كمشة يهود دونمة حكمت ليبيا 42 سنة لخدمة أسرائيل الذين ويعرفون بعضهم معرفة جيدة بطول البلاد وعرضها ومتفقين مع بعضهم بشكل توماتيكي على النهب وسرقة وسلب أموال الشعب الليبي وتقديمها إلى شعب الله مختار في اسرائيل.

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