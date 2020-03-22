(وال) ترصد إغلاق محلات “نادي النجمة” في بنغازي بعد قرار وزارة الداخلية

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ رصدت عدسة _ وكالة الأنباء الليبية _، منذ قليل، قيام جهاز الحرس البلدي بنغازي برفقة قسم البحث الجنائي بنغازي، بإقفال محلات نادي النجمة في منطقة السلماني، وفقا لقرار الصادر من وزارة الداخلية والذي ينص على إغلاق جميع المحلات بإستثناء محلات مواد الغذائية واللحوم والخضروات.

يذكر إن هذه الخطوة تأتي وفق الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فايروس كورونا بين المواطنين، مع التقيد بفترة حظر التجول خلال الساعات المحددة. (وال _ بنغازي) ر ع /ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال