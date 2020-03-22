إيقاف العمل بمستشفى الهواري العام بنغازي

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام ببنغازي إيقاف العمل إلى حين اشعار أخر بالأقسام والعيادات التخصصية وقسم العلاج الطبيعي وبعض الأقسام العاملة بالمستشفى.

ونوهت إدارة المستشفى إلى أن هذا القرار جاء بـ«تعليمات من اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء فيروس كورونا»، وفقًا لمديرمكتب الاعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن هذه التعليمات جاءت نتيجة «تجهيز وتحوير مستشفى الهواري العام بنغازي ليكون مقرًا للحجرالصحي حال وصل المرض، للبلاد لا قدر الله».

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