معالي وزير الصحة يثني على مبادرة رجال الأعمال للتبرع بمبالغ مالية لتجهيز حجر صحي لمكافحة “كورونا”

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) – عقد بمقر بلدية بنغازي اجتمع ضم معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، ورئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتورة فتحية العريبي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد ابورتيمة مع عدد من رجال الأعمال بمدينة بنغازي .

حيث تناول اللقاء الذي عقد أمس السبت مُناقشة سُبل تجهيز مبنى بكامل أجهزته ومعداته وأدواته للحجر الصحي في مدينة بنغازي .

وأثنى معالي وزير الصحة على هذه المُبادرة الوطنية من قبل رجال الأعمال، ونقل لهم تحيات وشكر دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني على هذا العمل الوطني، و تم الاتفاق على الموقع المقترح من قبل وزارة الصحة إضافة إلى تحديد الأجهزة والأدوات والجوانب الفنية المطلوبة على أن تتم أعمال الصيانة والتجهيز والتوريد من قبل رجال الأعمال بأسرع وقت ممكن . (وال – بنغازي)

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