تفجير إرهابي يستهدف طريق “الشويرف – القريات”

قال مدير مكتب المواصلات ببلدية الشويرف أسامة سلطان، في تصريح لـ218 إن تفجيرا إرهابيا استهدف الطريق الرابطة بين (الشويرف – القريات) 350 كيلومترا شمال سبها.

وأوضح سلطان أن التفجير وقع عند الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الأمس واستهدف عبارة مياه الأمطار على طريق “الشويرف – القريات ” واستخدمت فيه مقذوفات ودانات آر بي جي .

ووجه مدير مكتب المواصلات نداء إلى الجهات الرسمية بضرورة التدخل العاجل لإصلاح الأضرار الناجمة عن الانفجار باعتبار أن التفجير عرقل حركة سير المسافرين؛ حيث أن طريق “الشويرف- غريان” هو الشريان الحيوي الوحيد الرابط بين الجنوب والشمال، واصفا إياه بالعمل الإرهابي.

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