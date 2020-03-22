مصرف الجمهورية يبدأ في تنفيذ خطة للوقاية من فايروس “كورونا”

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ في الوقت الذي يواصل فيه فايروس كورونا المستجد حصد الأرواح حول العالم، تسعى المصارف الليبية بشكل عام ومصرف الجمهورية بشكل خاص جاهداً للوقاية من عدوى هذا الوباء وتداعياته الخطيرة على موظفيه وزبائنه، وذلك بتوجيه الزبائن لإستخدم الخدمات الإلكترونية المختلفة التي يقدمها المصرف.

وتشمل الخدمات (بطاقة ATM و خدمة نقاط البيع المنتشرة في ربوع ليبيا و خدمة مصرفي بلس المقدمة عبر الهاتف النقال) أو آي وسائل آخرى عن بعد لإنجاز معاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة أو فروعها، إلاّ في حالات الضرورة القصوى مع توعية العملاء وحثهم على إستخدام البطاقات المصرفية بدلا من التعامل بالسيولة النقدية .

و في هذا الصدد بدأ مصرف الجمهورية، في تنفيذ تدابير وقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير المعقمات والمطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وآلات الصراف الآلى، والتطهير المستمر والمتكرر لمباني الفروع وصالات تقديم الخدمات في شبكة فروعه.

وتشمل خطة التدابير كيفية التعامل مع فيروس كورونا داخل المؤسسة، بإلزام موظفيه وكافة العاملين بإتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية أثناء ساعات العمل الرسمية، وكذلك بالإفصاح عن أماكن تواجدهم في حال سفرهم خارج البلاد والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، إلى جانب الخطط الخاصة بالإجراءات الإحتياطية لتجنب إنتشار العدوى، وخاصة عند ثبوت أو الإشتباه فى تعرض أحد العاملين بالمصرف للإصابة لا قدر الله .

كما سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية وذلك تماشياً مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، والعمل على التأكد من قيام كافة الفروع بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة وفاعلية، حيث صدرت التعليمات المشددة بالإهتمام بأماكن تقديم الخدمات وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية من هذا الفيروس والمعقمات والمطهرات والمنظفات، وتوعية الجميع بتحمل مسؤلياتهم في ظل هذه الظروف وأن يأخذ الجميع هذه التدابير الوقائية على محمل الجد بدون إستهتار أو تهاون. (وال _ بنغازي)

تقرير: أشرف الفاخري

تحرير: هند عيسى

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