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بعد تدمير مدرعة تركية..الجيش الليبي يطالب السلطات التركية بالتواصل معه لاستلام الجثث

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد هجوم لقوات تركية حاولت خرق الخطوط الدفاعية للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح المسماري، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير مدرعة تركية من طراز ACV-15، قائلا “عرضا على العدو أن يستلم المدرعة، وجثث القتلى بداخلها، ولكن العدو رفض استلامها بحجة أنها مدرعة تركية وجثث غير ليبية، في هذا السياق نطلب من السلطات التركية ان تتوصل معنا بهدف استلام المدرعة التركية والجثث بداخلها”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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