خارجية الوفاق تطلب الصين بمساعدتها بالمستلزمات الطبية والفنية لمنع دخول كورونا لليبيا

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن الوزارة كُلفت بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية لمعاينة أوضاع المواطنين العالقين في المطارات الخارجية وممن يريدون العودة للبلاد؛ حيث باشرت فعليا مع القنصلية العامة باسطنبول عمليات تسجيل المواطنين العالقين هناك ممن يريدون العودة.

القبلاوي أضاف، أن هناك 120 شخصا سكنوا في فندق باسطنبول و250 آخرين منهم 76 عائلة سيقيمون في فندق آخر بالمدينة، وتعمل القنصلية على تحمل تكلفة القيمة المالية لتذكرة العودة للمواطنين الذين يريدون العودة للبلاد ودفع قيمة التأشيرة التركية مما انتهت فترة صلاحيتها وذلك لمدة انتهاء الـ 3 أسابيع المقرر إغلاق المنافذ بها.

وحول تواصل خارجية الوفاق مع أي دول لمساعدة ليبيا في الوقاية من فيروس كورونا، وأكد أن الوزير محمد الطاهر سيالة تواصل مع الصين وفحوى التواصل هو مد العون والمساعدات والمستلزمات الطبية خاصة الفنية للحد من دخول فيروس كورونا للبلاد وللاستفادة من التجربة الصينية وللاستعداد لكل الاحتمالات، وهو أول تواصل للحكومة مع دول أخرى وآلية التعاون بين الجانبين.

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