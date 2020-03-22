ضوابط لتقليص الموظفين في شركة الكهرباء

أكد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي «ضرورة إعداد ضوابط مقننة تتضمن تقليص الموظفين بأقل عدد ممكن للتقسيمات ذات الطابع الإداري»، تحسبا لتسلل فيروس «كورونا»

وأشار خلال اجتماع اللجنة المشكلة بشأن مجابهة خطر إنتشار فيروس «كورونا» اليوم الأحد، إلى «استثناء التقسيمات الفنية التي تستدعي طبيعة عملها التواجد بشكل دوري بمقر العمل لمتابعة الموقف التشغيلي للشبكة».

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وشدد على «ضرورة توفير الاحتياجات مثل مواد التنظيف والتعقيم، وتوفير القفازات والكمامات لموظفي الشركة، وغيرها من المعدات وبشكل عاجل، والتي تأتي ضمن الحملة التي تقوم بها اللجنة بهدف المحافظة على صحة وسلامة الموظفين».

يشار إلى أن اللجنة المشكلة بشأن مجابهة خطر إنتشار فيروس «كورونا» طبعت مطويات وملصقات توعوية وجرى توزيعها على موظفي الشركة.

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