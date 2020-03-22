غرفة التجارة الليبية المصرية توزع مواد وقائية على منفذ أمساعد البري

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ إن الغرفة وزعت أمس السبت كمامات وقفازات وملابس واقية على العاملين بمنفذ أمساعد البري والذين يتعاملون مع المسافرين.

وأوضاف الجراري أن التوزيع تم بحضور عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي، واستهدف أكثر من 200 شخص من العاملين بالمنفذ من جمارك وجوازات وأطقم صحية وعلى رجال الأمن والقوات المسلحة.

وأفاد رئيس الغرفة أن هذه الخطوة العاجلة تأتي بعد اجتماع الغرفة التجارية الليبية المصرية والغرفة التجارية الليبية مع رجال الأعمال وذلك لاستيراد مواد غذائية لشهر رمضان المبارك.

وأتابع الجراري :”بعد ملاحظة ماتعانيه دول العالم للتصدي لفيروس كورونا والشكاوى من نقص المعدات الوقائية كان واجبنا الوطني قبل كل شئ يحتم علينا استيراد هذه المواد المستعجلة”.

وأفاد رئيس الغرفة :”نحن ندعم كل اللجان التي تعمل لمحاربة هذا الفيروس الخطير وسنقف جميعاً لحماية بلادنا من كورونا القاتل”.

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