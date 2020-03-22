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عاجل .. اللواء المسماري: يُطالب السلطات التركية بالتواصل مع القيادة العامة لاستلام جثث بعض الأتراك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 مارس 2020 (وال)- قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الأحد، إن الجيش الوطني أحبط هجوم للمليشيات حاولت خرق الخطوط الدفاعية لوحدات الجيش الوطني.

وقال اللواء أحمد المسماري – عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – إن الهجوم أسفر عن تدمير مدرعة تركية من طراز ACV-15، بعدما حاولت خرق الخطوط الدفاعية للقوت المسلحة العربية الليبية.

وتابع المسماري : “عرضنا على العدو أن يستلم المدرعة، وجثث القتلى بداخلها، لكن العدو رفض استلامها بحجة أن المدرعة تركية وجثث غير ليبية”.

ودعا المسماري السلطات التركية للتواصل القيادة العامة، بهدف استلام المدرعة التركية والجثث التي بداخلها. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • يا احنين يا لواء احمد فالشئ بالشى يذكر فأثناء مسرحيه القذافي بقيادته جرافه لهدم اسوار السجون صرخت راهبه ثوريه بأعلي صوت قائله يا احنين ياقائد كذلك اليوم جيشنا يتضح انه أحنين يا حرام قتلي اتراك مرميين وكأنه ليس عندنا مثل يقول كلب وطاحت عليه نخله فمن طبيعة الحياه ان المرتزق مرحب به وهو حي فقط فلما يموت يغض عليه الطرف ولا تستغرب من حكومه الصخيرات ان تقول لا حاجه لنا بهم القتلي اتراك والمدرعه تركيه فسبق ان تخلت ايطاليا علي مرتزقه ليبيين من الغرب الليبي آتوا في حمله علي المجاهدين في الجبل الاخضر بيما كان يعرف ببندا عاكف الغرياني فلما ماتوا الخوانه الليبيين من رفقاء عاكف تركتهم ايطاليا بلا انتشال او دفن ربما لأنهم ليسوا طليان فدفنوهم المجاهدين في مقبرة العار لازالت موجوده في الجبل الاخضر الي يومنا هذا

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