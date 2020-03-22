عاجل .. اللواء المسماري: يُطالب السلطات التركية بالتواصل مع القيادة العامة لاستلام جثث بعض الأتراك

طرابلس 22 مارس 2020 (وال)- قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الأحد، إن الجيش الوطني أحبط هجوم للمليشيات حاولت خرق الخطوط الدفاعية لوحدات الجيش الوطني.

وقال اللواء أحمد المسماري – عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – إن الهجوم أسفر عن تدمير مدرعة تركية من طراز ACV-15، بعدما حاولت خرق الخطوط الدفاعية للقوت المسلحة العربية الليبية.

وتابع المسماري : “عرضنا على العدو أن يستلم المدرعة، وجثث القتلى بداخلها، لكن العدو رفض استلامها بحجة أن المدرعة تركية وجثث غير ليبية”.

ودعا المسماري السلطات التركية للتواصل القيادة العامة، بهدف استلام المدرعة التركية والجثث التي بداخلها. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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