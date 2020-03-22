المستشار صالح يؤكد اتخاذ الاجراءات الصارمة اتجاه كل من يخالف تطبيق اجراءات التصدي لوباء كورونا

شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على كافة الجهات المسؤولة عدم التهاون أو التساهل واتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة تجاه كل من يخالف تطبيق الإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي المريمي إن المستشار صالح يتابع بشكل مستمر ويومي الإجراءات التي اتخذت من قبل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والداخلية واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء ليبيا، وذلك بقيامهم بالتوعية والإرشاد والعلاج من خلال المواقع الصحية المخصصة لذلك والالتزام بإجراءات حظر التجول، ومواكبتها لكل التطورات عالميا ومحليا للعلاج والقضاء على هذا الوباء.

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