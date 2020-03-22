المحجوب: مليشيات الوفاق استلمت شحنة سلاح من تركيا لدعم محور بوقرين

بنغازي 22 مارس 2020 (وال)- قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب اليوم الأحد، إن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في مدينة مصراتة، استلمت شحنة سلاح جديدة قادمة من تركيا.

وأضاف المحجوب – في تصريح صحفي – أن الشحنة تضمنت ذخيرة وأسلحة؛ نقلتها مليشيات الوفاق عبر سيارات الإسعاف من داخل ميناء مصراتة إلى محور بوقرين.

وأشار المحجوب إلى أن المليشيات تسعى لدعم محور بوقرين، بعد أن سيطرت القوات المسلحة على مدينة سرت بوسط البلاد، ما يُعد خرقًا للهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول، للتركيز على مواجهة خطر تفشي فيروس “كورونا” المستجد. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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