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المحجوب: مليشيات الوفاق استلمت شحنة سلاح من تركيا لدعم محور بوقرين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 22 مارس 2020 (وال)- قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب اليوم الأحد، إن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في مدينة مصراتة، استلمت شحنة سلاح جديدة قادمة من تركيا.

وأضاف المحجوب – في تصريح صحفي – أن الشحنة تضمنت ذخيرة وأسلحة؛ نقلتها مليشيات الوفاق عبر سيارات الإسعاف من داخل ميناء مصراتة إلى محور بوقرين.

وأشار المحجوب إلى أن المليشيات تسعى لدعم محور بوقرين، بعد أن سيطرت القوات المسلحة على مدينة سرت بوسط البلاد، ما يُعد خرقًا للهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول، للتركيز على مواجهة خطر تفشي فيروس “كورونا” المستجد. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • لم يعد هناك أي مبرر للجيش للمحافظه علي الهدنه إلا اذا يريد ان يثبت لنا أنه في البدايه فز فزة جمل والآن يريد ان يَبرّك بركة ناقه عليه اذا كان هو جيش وطني صحيح ان يرمي بالهدنه عرض الحائط ويبدأ الحرب لأجتقاث الاراك والسوريين والعملاء الليبيين من كل من طرابلس ومصراته

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